Capodanno con Anna Tatangelo a Milazzo: il programma della serata

Il momento clou sarà rappresentato dall’esibizione di Anna Tatangelo, ma sono attesi anche altri artisti come il giovanissimo Davide Patti

MILAZZO – C’è grande attesa nella città del Capo per il concerto di fine anno di Anna Tatangelo, previsto per il prossimo 31 dicembre. La cantante brinderà insieme ai milazzesi per salutare l’arrivo del nuovo anno, ma con lei si esibiranno anche altri volti del panorama musicale locale.

La serata si aprirà alle 23.15 presso Piazza della Repubblica, con l’esibizione del giovanissimo talento di Milazzo Davide Patti. Il quindicenne, stella nascente del mondo della musica, è stato vincitore di “Sanremo Junior” nel 2021 e può vantare diverse esibizioni anche nella tv nazionale.

Alle 23.45 l’attesa esibizione di Anna Tatangelo, che proporrà alcuni dei migliori brani del suo repertorio come “Doppiamente fragili” premiato a “Sanremo Giovani” nel 2002. La cantante ha voluto rivolgere un personale video-saluto a tutti i milazzesi, invitandoli a prendere parte al concerto in piazza.

La serata si concluderà con un dj set per accompagnare i festeggiamenti di capodanno sino a tarda notte, sul palco sono attesi Marco Sergente, Ivan La Rosa e Steno P.