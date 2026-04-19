Messana, arriva l’Atletico Catania Viagrande

Oggi vietati passi falsi per i playoff

Mentre il calendario volge al suo penultimo atto per questa stagione 2025-2026 di Eccellenza Sicilia, nel girone B rimangono ancora alcuni verdetti da decidere sul campo. Solo il Vittoria, secondo a 57 punti, è aritmeticamente certo della sua partecipazione ai playoff. A contendersi i restanti tre pass per tentare il salto di categoria sono ben cinque società: in ordine di classifica, separate da distacchi ridotti, concorrono Avola, Atletico Catania Viagrande, Mazzarrone, Messana e Leonzio.

Oggi, proprio questa giornata di campionato sarà impreziosita da una cruciale partita di cartello, che si svolgerà dalle ore 16:30 sul sintetico del “Sorbello Stadium” di Bisconte. L’Atletico Catania Viagrande di Mister Angelo Galfano, attualmente a quota 48 ex aequo con l’Avola, ma svantaggiato dalla differenza reti, sarà la prossima sfidante dei giallorossi, i quali invece si trovano indietro per soli due punti.

Con questo secondo scontro diretto consecutivo, dopo la sconfitta in trasferta per 3-2 contro il Mazzarrone, la rosa di Giuseppe Cosimini avrà pertanto l’occasione di scavalcare gli avversari e, soprattutto, di rientrare nella zona delle cinque squadre meglio piazzate. Dall’altra parte, il minimo passo falso rischia di vanificare gli ingenti sforzi impiegati dall’inizio ad oggi. Vero è che la Messana, in ogni caso, terminerà quest’edizione dell’Eccellenza con dei numeri alti per una neopromossa, ma la società vuole scongiurare il paradossale rischio di rimandare all’anno prossimo un obiettivo che sembrava praticamente centrato già a metà stagione.

Eppure, finora sembra che i giallorossi siano abituati a prevalere sul gioco degli etnei, avendo vinto tutti e tre i precedenti stagionali. All’andata di Coppa regionale, disputata in trasferta il 1° ottobre 2025, le reti di Tricamo e Mazzola erano state decisive per rimontare dall’1-0 e chiudere con il punteggio finale di 1-2. Due settimane dopo, nonostante i forti dubbi su diverse decisioni arbitrali, la Messana era riuscita ad avere la meglio anche a Bisconte, terminando la gara con un rocambolesco 3-2, firmato De Gaetano, Franchi e Gargiulo. Il 14 dicembre era stato Antonio Venuto a guidare i giocatori alla vittoria da ex dell’incontro: per buona parte del tempo, l’Atletico Catania Viagrande era riuscito a chiudere gli spazi alla Messana e a lanciarsi in avanti con frequenza fino ad arrivare al tiro, sprecando però tutte le più occasioni più ghiotte, anche da distanza ravvicinata; la partita è stata poi sbloccata in extremis grazie all’ultima rete in giallorosso di Manolo De León, realizzata subito dopo che il portiere D’Agata gli aveva respinto un calcio di rigore.

Malgrado ciò, nel corso di questo girone di ritorno i rossoblù hanno mantenuto un rendimento positivo, segnando costantemente e a raffica, come nell’ultima sfida casalinga contro il Vittoria, finita con il risultato di 4-3. I riflettori saranno puntati soprattutto sul capocannoniere Alessandro Randis, che ha contribuito in maniera significativa all’impresa di settimana scorsa con la sua tripletta.

I giallorossi, avendo faticato ad opporsi alle ripartenze del Mazzarrone, per evitare di commettere gli stessi errori di prima dovranno prestare maggiore attenzione sia durante il possesso palla, sia in fase di marcatura. Servirà un approccio come quello adottato nel secondo tempo dopo il 3-0, mediante il quale la Messana ha alzato il baricentro fino a cingere d’assedio la metà campo avversaria, in modo tale da sfondare più facilmente dalle fasce e applicare al meglio le proprie abilità nel gioco aereo.

Nel frattempo, Cosimini rilascia le seguenti dichiarazioni: «Si capiva dall’inizio che l’Atletico Catania Viagrande avrebbe lottato per i playoff, non dobbiamo dimenticarci che per un periodo si è giocata questa stagione ad armi pari persino con il Modica. Ci siamo già affrontati e per questo forse ci conosciamo entrambe meglio delle altre. Loro hanno avuto una continuità di risultati nelle ultime giornate, infatti sarà una partita molto difficile. Si può dire che per noi sarà la partita dell’anno, perché abbiamo il destino nelle nostre mani. Ho visto come si sono allenati i ragazzi in questa settimana e sono fiducioso come sempre. Zero alibi, chiunque entri in campo dovrà essere determinante. Per il nostro modo di giocare è normale rischiare qualcosa, ma la nostra mentalità è quella di attaccare. Dobbiamo stare attenti nelle transizioni e nello stesso tempo cercare di fare una rete in più rispetto agli avversari, perché il loro è un grande attacco, ma il nostro non è da meno. Sicuramente non possiamo permetterci false partenze come a Mazzarrone. La cattiveria agonistica non ci è mai mancata e il secondo tempo di settimana scorsa lo dimostra. Questa volta giocheremo in casa e noi difficilmente sbagliamo gli appuntamenti casalinghi, quindi dobbiamo assolutamente vincere, perché è una partita che vale quanto un campionato.»

Il tecnico dovrà comunque fare i conti con un elevato numero di defezioni, in quanto oltre ai lungodegenti Tricamo e Sciotto non saranno disponibili per infortunio nemmeno La Rosa, Bonasera, Gargiulo e Sottile.

Il portiere titolare sarà pertanto Ruben Lussetti, che come di consueto verrà supportato da una linea difensiva a tre, formata probabilmente da Della Guardia, Rizzo e Mazzola. Verso la riconferma sulla mediana Pannitteri, Biondo e Gazzè, affiancati sulle fasce da Fragapane e Deodato. Salvo sorprese, il reparto offensivo verrà invece affidato a Genovese e Cannavò.

Tornano a disposizione Catalfamo, Mameli e Deodato. Ed è stato aggregato il portiere delle giovanili Emanuele Passari, classe 2010.

Riccardo Giacoppo