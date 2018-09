Armi e spaccio di droga. Arrestati un 62enne di Roccella e un 17enne di Gaggi

Un fucile monocanna e 40 cartucce nascosti in un sacco di plastica. Li hanno trovati i carabinieri di Roccella Valdemone insieme allo squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia nella casa rurale di un 62enne, al confine con San Piero Patti. Il proprietario, un 62enne, è stato condotto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con direttissimo dall’Autorità giudiziaria di Patti.

A Gaggi, i militari della Stazione di Graniti hanno arrestato in flagranza di reato un 17enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il minore, fermato dai carabinieri e sottoposto a perquisizione personale, estesa successivamente anche all’abitazione, veniva trovato in possesso complessivamente di circa un chilo di marijuana, 15 grammi di cocaina, 11 di hashish e 3 bilancini di precisione, oltre che materiale utile per il confezionamento in dosi. E’ stato accompagnato al centro di prima accoglienza per minorenni di Messina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile di Messina.