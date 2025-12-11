Messina. Ex agente Parialò non era “talpa” di Procura

La sentenza sul caso Ottavo Cerchio, dopo quasi 6 anni dagli arresti per corruzione

Messina – Assolto perché il fatto non sussiste. Arriva a cinque anni dagli arresti, dopo un lungo iter tra domiciliari, obbligo di dimora, licenziamento, processo, la sentenza liberatoria per Angelo Parialò, autista alla Procura di Messina coinvolto nell’inchiesta Ottavo Cerchio sulla gestione di alcuni appalti pubblici e le attività di Marcello Tavilla e il pregiudicato Antonino “Ninetta” Bonaffini.

La Corte d’Appello di Messina, accogliendo la richiesta del suo difensore, l’avvocato Domenico Andrè, scagiona pienamente l’agente, alla fine del processo bis. Era stata l’a Corte di Cassazione infatti, nel maggio scorso, ad annullare la condanna a 4 anni e 3 mesi, emessa in primo grado e confermata in appello, chiedendo un nuovo riesame. E oggi i giudici hanno accolto i rilievi della Suprema Corte e assolto l’imputato. Il Procuratore generale ne aveva invece chiesto la condanna.

“Un interrogativo sorge spontaneo chi ridarà al Parialó la serenità ormai perduta? Sono stati cinque anni di calvario, non solo giudiziario ma anche personale, per non parlare della gogna mediatica”, sottolinea l’avvocato Andrè.

L’operazione Ottavo Cerchio risale al marzo 2020. Corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e fittizia intestazione di beni i reati contestati agli 11 indagati. Al centro la figura di Tavilla appunto, che avrebbe gestito una serie di appalti, affidati dal Genio Civile, corrompendo un funzionario dell’Ufficio. Parialò era stato coinvolto per alcune conversazioni intercettate con alcuni dei protagonisti dell’inchiesta.