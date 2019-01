Furto in casa a Gaggi. Dopo due anni arrestato il responsabile

MASCALI - Era entrato dalla finestra in una casa di Gaggi, due anni fa, e aveva rubato monili d'oro, denaro contante e due fucili da caccia custoditi in un armadio blindato. Le lunghe indagini, col supporto del Ris di Messina, hanno condotto ad un 42enne di Mascali, C. I. A., trovato in possesso in casa di uno dei fucili rubati.

I carabinieri della Stazione di Graniti lo hanno arrestato stamani per furto aggravato in abitazione e porto illegale di armi. Per lui sono scattati i domiciliari.