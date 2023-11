Carbone: "Continui disagi per i lavori di Foresta Me, residenti e genitori esasperati" - Tempostretto

Stamani chiusa la via Natoli e caos alla scuola Mazzini Gallo

Il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone chiede che i lavori per la realizzazione degli stalli di sosta nell’ambito del progetto ForestaMe vengano svolti “tenendo conto delle esigenze di cittadini e residenti per evitare – ad esempio – quanto avvenuto oggi vicino all’Istituto “Mazzini-Gallo” durante l’ora di punta e l’orario di ingresso dei bambini”.

“Questa mattina la via Natoli, in pieno orario di punta e di ingresso a scuola, è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare per l’esecuzione dei lavori all’asfalto nell’ambito del progetto ForestaMe con gravi disagi per genitori e residenti che – senza alcun avviso – si sono trovati nell’impossibilità di percorrere una arteria fondamentale per il traffico cittadino. È opportuno che tutte le attività siano coordinate con le esigenze della cittadinanza e vengano svolte in orari idonei”.