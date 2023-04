Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, audizione in Commissione alla Regione - Tempostretto

Il vicepresidente Leanza: "Non deve chiudere, assessore Volo metta in atto quanto aveva dichiarato"

TAORMINA – “Il Centro di cardiologia pediatrica dell’ospedale di Taormina è un polo d’eccellenza, punto di riferimento per tutta la regione che non può scomparire a causa di cavilli burocratici. L’assessore alla Salute confermi la volontà più volte espressa di mantenere in vita il centro, consentendo il rinnovo della convenzione con l’ospedale pediatrico ‘Bambin Gesù’ di Roma e la prosecuzione dell’attività”. Lo dice Calogero Leanza, vicepresidente della commissione sanità e parlamentare regionale del Partito democratico, annunciando per domani (giovedì) l’audizione dell’assessore regionale Giovanna Volo. “La struttura pratica circa 160 interventi di cardiochirurgia pediatrica l’anno – sottolinea il parlamentare regionale – un dato che potrebbe crescere diminuendo notevolmente l’emigrazione sanitaria di pazienti pediatrici che attualmente costa alla Regione svariati milioni di euro. Ci aspettiamo che l’assessore Volo confermi la volontà già espressa di tutelare un centro capace di assicurare un alto livello assistenziale in un settore di altissima specializzazione, riconosciuto e premiato in ambito internazionale – conclude – tutelando i pazienti ed il personale sanitario che da mesi vive una situazione di grave precarietà”.