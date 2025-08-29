Careri. Scoperta una nuova piantagione di canapa indiana, un arresto

L’uomo è stato sorpreso mentre si occupava dell’irrigazione e della cura delle colture

CARERI – I Carabinieri della Compagnia di Locri, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno smantellato una coltivazione di canapa indiana, arrestando un uomo ritenuto responsabile della produzione illecita.

L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di droga, con controlli mirati nelle aree più isolate del territorio. In una zona rurale del Comune di Careri i militari hanno individuato una piantagione di circa cinquanta piante, alte tra 1,5 e 2 metri e già in avanzato stato di crescita, destinate con ogni probabilità al mercato illegale.

L’uomo è stato sorpreso mentre si occupava dell’irrigazione e della cura delle colture. Immediato l’intervento dei Carabinieri, che lo hanno bloccato e hanno posto sotto sequestro l’intera piantagione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della convalida.

