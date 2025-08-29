 Careri. Scoperta una nuova piantagione di canapa indiana, un arresto

Careri. Scoperta una nuova piantagione di canapa indiana, un arresto

Dario Rondinella

Careri. Scoperta una nuova piantagione di canapa indiana, un arresto

Tag:

venerdì 29 Agosto 2025 - 13:41

L’uomo è stato sorpreso mentre si occupava dell’irrigazione e della cura delle colture

CARERI – I Carabinieri della Compagnia di Locri, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno smantellato una coltivazione di canapa indiana, arrestando un uomo ritenuto responsabile della produzione illecita.

L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di droga, con controlli mirati nelle aree più isolate del territorio. In una zona rurale del Comune di Careri i militari hanno individuato una piantagione di circa cinquanta piante, alte tra 1,5 e 2 metri e già in avanzato stato di crescita, destinate con ogni probabilità al mercato illegale.

L’uomo è stato sorpreso mentre si occupava dell’irrigazione e della cura delle colture. Immediato l’intervento dei Carabinieri, che lo hanno bloccato e hanno posto sotto sequestro l’intera piantagione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della convalida.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Affitti in aumento: a Messina + 46 euro per una stanza singola, + 20% in tre anni
Albero pericolante sulla tangenziale, rallentamenti tra Villafranca e Giostra
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED