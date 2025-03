Flashmob di Carnevale, il video di piazza Unione Europea condiviso dai The Kolors

I bambini in maschera hanno ballato sulle note della canzone sanremese della band

MESSINA – I bambini delle scuole di Messina hanno festeggiato l’ultimo giorno di Carnevale in piazza Unione Europea. C’erano gli alunni delle scuole Pascoli-Crispi e Cannizzaro-Galatti. Hanno ballato e cantato per tutta la mattinata e un video realizzato dall’organizzatrice Teresa Impollonia è stato condiviso sul profilo ufficiale dei The Kolors.

I piccoli in maschera erano impegnati in un flashmob sulle note di “Tu con chi fai l’amore”, l’ultimo successo sanremese della band. Il video è stato poi ricondiviso sul profilo Instagram del cantante Stash con l’emoticon delle mani a cuoricino.

Alla manifestazione erano presenti il sindaco Federico Basile e gli assessori Liana Cannata e Enzo Caruso.