 Carnevale in Nave con Caronte & Tourist: animazione a bordo per i più piccoli

Redazione

sabato 14 Febbraio 2026 - 09:30

Maschere, animazione e tanto divertimento per i più piccoli: domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 10, la nave “Telepass” di Caronte & Tourist ospiterà “Carnevale in Nave”, una festa in maschera navigante sullo Stretto di Messina dedicata ai bambini.

Un evento del format Onde Sonore pensato per regalare momenti di gioia ai più piccoli, ma con un’importante finalità solidale: anche quest’anno l’intero incasso derivante dalla vendita dei biglietti pedonali (pari a 2,50 euro per adulti e bambini con più di dieci anni) sarà raddoppiato da Caronte & Tourist e devoluto all’Associazione Misericordia di Messina, che da anni si occupa di assistenza sanitaria e della cura delle persone più fragili.

L’intrattenimento a bordo sarà a cura di Mister Alex, che coinvolgerà grandi e piccini con giochi, musica, truccabimbi e animazione per tutta la giornata. Ai partecipanti sarà inoltre offerta una merenda a bordo.

ORARI E PARTENZE

La nave “Telepass” effettuerà corse ogni ora e venti minuti fino alle ore 17:20 da entrambi i porti dello Stretto:

Villa San Giovanni: 10:00 – 11:20 – 12:40 – 14:00 – 15:20 – 16:40
Rada San Francesco (Messina): 10:40 – 12:00 – 13:20 – 14:40 – 16:00 – 17:20

La festa inizierà e terminerà al porto di Villa San Giovanni.

