Caro bollette, 52 milioni dalla Regione ai Comuni siciliani: a Messina oltre 2 milioni di euro - Tempostretto

Sugli oltre 15 milioni assegnati ai capoluoghi, 2.207.787 quelli per il comune messinese. "Meglio" solo Palermo e Catania

Sono 2.207.787 di euro i fondi assegnati al comune di Messina dalla Regione siciliana e dall’assessorato regionale alle Autonomie locali e della Funzione pubblica, nell’ambito dei contributi relativi al caro bollette. A comunicarlo è lo stesso assessorato, che rivela le somme destinate a comuni e città metropolitane, seguendo le norme di variazione di bilancio del 2022. In totale si parla di 48 milioni per i comuni e 4 per le città metropolitane. “Le somme – spiega la direttiva dell’assessore – non vanno rendicontate, sono però vincolate al pagamento delle bollette dell’energia elettrica”.

Dei 48 milioni, oltre 15 sono stati assegnati ai capoluoghi. In base alle contabilizzazioni effettuate dal dipartimento delle Autonomie locali, si tratta nello specifico di 15.380.596 euro: 6.334.370 mila euro al comune di Palermo, 2.982.616 mila a Catania, 2.207.787 a Messina, 1.162.368 a Siracusa, 720.729 a Ragusa, 594.465 a Caltanissetta, 564.883 a Trapani, 554.824 ad Agrigento e 258.554 ad Enna.