Caronte & Tourist ha inaugurato il Villaggio della Salute a Villa Dante

Tre giorni di visite, informazione e sensibilizzazione dedicati alla salute delle donne

È stato inaugurato ieri mattina a Villa Dante il Villaggio della Salute Komen, promosso da Caronte & Tourist in collaborazione con il Comune di Messina e Messina Social City. Subito dopo il taglio del nastro, la Carovana ha accolto decine di donne per esami gratuiti di prevenzione dei tumori al seno, rivolti in particolare a chi si trova in condizione di fragilità sociale ed economica e a chi non rientra nei programmi ordinari del Sistema Sanitario Nazionale.

Il Villaggio rimarrà aperto fino a giovedì 16 ottobre dalle 9.30 alle 16.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato Pietro Franza, Amministratore Delegato di Caronte & Tourist; Tiziano Minuti, Responsabile Risorse Umane della Comunicazione; Sara Milia, Responsabile Marketing; Piera Calderone, Responsabile Diversità & Disabilità; Giulia Giandalia, Referente Komen per la Sicilia; Valeria Asquini, Presidente di Messina Social City; Liana Cannata, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Messina; Concetta Restuccia, Presidente di Evaluna.

“Questa iniziativa si inserisce perfettamente nelle celebrazioni per i sessant’anni del nostro Gruppo – ha dichiarato Pietro Franza – un traguardo che abbiamo voluto onorare mettendo al centro le persone e dedicando un atto di cura concreto a chi è più fragile, a chi ha meno opportunità di accesso alla prevenzione sanitaria. Il Villaggio della Salute Komen, realizzato in questo polmone verde che è Villa Dante grazie alla collaborazione con il Comune di Messina e Messina Social City, rappresenta i valori che guidano Caronte & Tourist: responsabilità sociale, vicinanza al territorio e impegno verso chi ha più bisogno. Siamo orgogliosi di offrire a Messina questa importante opportunità di prevenzione, perché prendersi cura delle persone significa costruire un futuro migliore per tutta la nostra comunità.”

A bordo dei Camper della Carovana Komen – tra cui uno acquistato nel 2023 grazie al contributo di Caronte & Tourist – verranno effettuati circa cinquecento esami gratuiti. Nello specifico: visite cliniche ed ecografie per donne asintomatiche dai 25 ai 39 anni, e mammografie per donne asintomatiche dai 40 ai 49 anni e oltre i 70 anni, fasce d’età non coperte dai programmi ordinari di esami sanitari pubblici.

Le tre giornate prevedono anche attività di informazione sanitaria, talk con specialisti, incontri formativi sulla prevenzione ed eventi sportivi dedicati alla sensibilizzazione.

L’attenzione al benessere femminile – fisico, psicologico e sociale – si estende sino al contrasto della violenza di genere, tema su cui Caronte & Tourist è attivamente impegnata da anni. Sarà presente uno stand informativo con i volontari del centro antiviolenza Evaluna e del Centro per uomini Autori di Violenza (CAUV). Durante le giornate saranno offerte bevande biologiche Tomarchio, marchio sostenitore dell’iniziativa.

L’evento si inserisce nell’Ottobre Rosa, Mese Internazionale della Consapevolezza sul Tumore al Seno, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione.

A testimonianza dell’impegno della città, da oggi Palazzo Zanca si illuminerà di rosa, colore simbolo di speranza e solidarietà verso tutte le donne.