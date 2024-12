Carreri a Barbera: “Con Forza Italia 30 anni d’immobilismo a Messina”

Il coordinatore di Sud chiama Nord e assessore replica al coordinatore di FI: "Alla Giunta Basile manca un progetto? Stiamo dando un futuro alla città"

MESSINA – “Leggo con sorpresa le dichiarazioni del coordinatore cittadino di Forza Italia, Antonio Barbera, che parla di una presunta mancanza di progettualità da parte dell’amministrazione comunale e invita a ‘osare di più’. Mi chiedo se Barbera si riferisca ai trent’anni di immobilismo politico in cui Forza Italia ha avuto ruoli centrali a Messina, lasciando una città in balìa di opere bloccate e progetti mai realizzati”. A dichiararlo è Nino Carreri, coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord e assessore della Giunta Basile.

Ha aggiunto Carreri: “Dal 2018, con l’avvio del progetto politico di Sud Chiama Nord, abbiamo dato una nuova direzione a Messina. Abbiamo sbloccato opere pubbliche ferme da decenni, restituito spazi ai cittadini e avviato interventi strategici per la città. Chi oggi chiede più coraggio forse dovrebbe fare un esame di coscienza e riconoscere che i risultati parlano chiaro: Messina si sta riprendendo il suo territorio e sta costruendo un futuro basato su visione, sostenibilità e concretezza”.

“Il ponte una grande occasione e noi ci stiamo preparando a coglierla al meglio”

Sul tema del ponte sullo Stretto, Carreri ha replicato: “Concordo che rappresenti un’opportunità per Messina ma noi non ci limitiamo agli slogan. L’amministrazione sta già lavorando per preparare la città a cogliere al meglio questa grande occasione, creando le condizioni per uno sviluppo infrastrutturale, economico e sociale duraturo. Forza Italia, invece, dovrebbe spiegare perché nei suoi anni di governo questa visione è sempre mancata. Quanto alle critiche sulla mobilità sostenibile e sui parcheggi, mi domando se per Barbera migliorare la qualità della vita dei cittadini sia un errore. Noi stiamo realizzando interventi che guardano al futuro, perché Messina non può restare ferma al passato di promesse mancate e cattiva amministrazione”.

Le dichiarazioni del coordinatore di ScN e assessore confermano le maggiori aperture, degli ultimi mesi, sul tema ponte, compresa la recente iniziativa del deputato Francesco Gallo sulle 24 opere compensative. E se l’avvicinamento della galassia De Luca al centrodestra è sempre più forte, come dimostra la presenza domani del presidente Schifani alla conferenza stampa della Città metropolitana, non mancano invece le tensioni in salsa messinese: dalla contesa sul risanamento alle critiche di Barbera.

