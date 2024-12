“Forza Italia può crescere anche a Messina, a Basile manca il progetto” VIDEO

A tu per tu con Antonio Barbera, coordinatore cittadino di FI. Il deputato Calderone: "Solo qua soffriamo così tanto, dobbiamo radicarci"

MESSINA – “Forza Italia a Messina? Al 5 per cento mentre a Barcellona al 27 e a Milazzo al 25 per cento alle ultime elezioni. Un caso anomalo. BIsogna invertire la rotta”. A sostenerlo il deputato Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera dei deputati. L’occasione è stata lo scambio di auguri con l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, vice capo delegazione italiana nel gruppo Ppe al Parlamento Europeo, alla presenza di militanti e amministratori locali del partito azzurro. A coordinare l’incontro Fortunato Romano, presidente del Movimento cristiano lavoratori Messina, che ha evidenziato quanto “la città dello Stretto sia spesso trascurata in ambito nazionale”.

Barbera: “Il ponte un’opportunità e l’amministrazione deve osare di più”

Per Antonio Barbera, coordinatore cittadino di Forza Italia, intervistato in video da Tempostretto, “il partito può crescere anche a Messina. La Giunta Basile? Non vedo un progetto di sviluppo economico e commerciale. Troppi parcheggi e un eccesso di mobilità sostenibile, anche se l’amministrazione sta facendo pure delle cose positive. Ma deve osare di più. Il ponte? Una grande occasione per la città”.