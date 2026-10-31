 Il tifo a Messina diviso. La Curva Sud non presenzierà, la Gradinata Est sostiene la squadra

Il tifo a Messina diviso. La Curva Sud non presenzierà, la Gradinata Est sostiene la squadra

Simone Milioti

Il tifo a Messina diviso. La Curva Sud non presenzierà, la Gradinata Est sostiene la squadra

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sabato 31 Ottobre 2026 - 13:33

Le motivazioni della Curva Sud riguardano la volontà della società di giocare al Celeste con il settore chiuso

MESSINA – Alla vigilia della sfida tra Acr Messina e Mazzarrone, valida come 8ª giornata del campionato di Eccellenza, in casa biancoscudata oltre alla pesante penalizzazione arriva anche la grana del tifo organizzato. La Curva Sud con una dura presa di posizione, ha annunciato che non presenzierà alle partite al Celeste. La motivazione non è legata alla penalizzazione, anche se il tempismo stona, ma semplicemente sulla decisione di tornare al Giovanni Celeste invece del Franco Scoglio, la Curva Sud lamenta di non ricevere il giusto rispetto dovendo giocare in un impianto senza la Curva Sud agibile e con la lamentela sui biglietti che costano 18 euro, un prezzo ritenuto vergognoso per il campionato di Eccellenza.

comunicato curva sud

Successivamente arriva anche la presa di posizione della Gradinata Est che invece fa solo riferimento alla situazione della penalizzazione. Loro continueranno a sostenere la squadra e invitano “i messinesi che hanno realmente a cuore le sorti del Messina Calcio” ad esserci domenica. Insomma la divisione, già in atto da settimane, si amplia anche se la Curva Sud teniamo a precisare non è andata contro la società riguardo la penalizzazione ma semplicemente sulla scelta di giocare al Celeste.

comunicato gradinata est

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