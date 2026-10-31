Acr Messina, il ds Pellegrino dopo la penalizzazione: “Tutto è cambiato, ma il progetto continua”

Il direttore sportivo commenta il -20: "Il primo posto impossibile, lotteremo con più rabbia e vinceremo sul campo. Teniamoci stretto il presidente"

MESSINA – Vigilia della sfida tra Acr Messina e Mazzarrone, valida come 8ª giornata di Eccellenza, ma a fare da protagonista è l’ennesima penalizzazione comminata alla società che da ieri pomeriggio dalla testa della classifica si vede sottrarre i venti punti e sprofonda all’ultimo posto. L’allenatore prepara la gara con la squadra ma non se la sentiva di intervenire, al suo posto il direttore sportivo Maurizio Pellegrino che chiaramente ha risposto a domande sul progetto, che continuerà, eventuali interventi per provare a compensare la penalizzazione. La partita di domenica vedrà anche il Messina tornare al Celeste dopo tanti anni ma non se la potrà godere anche per via dei rumors che arrivano da parte della tifoseria organizzata che non sarà al campo.

“Rispetto alla penalizzazione le risposte della società sono state chiare, così come quella degli avvocati. Quello che mi sento di dire è che chiaramente la notizia è pesante da digerire per tutti, lo abbiamo saputo ieri nel tardo pomeriggio ed è stata una bella mazzata. Mi sento di sottolineare grandissima solidarietà nei confronti del presidente Davis, lui è quello più danneggiato da questa cosa personalmente e professionalmente. In secondo luogo se si riflette bene a quello che è successo credo sia una profonda ingiustizia. Per le modalità, per la città di Messina che ha sempre risposto in maniera civile e dignitosa e per un sistema che si stava creando nel ripartire nel modo giusto. Dispiace ed è incomprensibile, capiremo i motivi più avanti. Parlo io in sostituzione del mister perché è comprenisbile lo stato d’animo del mister e dei ragazzi, risponderanno sul campo”.

Sulla questione giuridica aggiunge: “L’avvocato Luis Vizzino mi ha scritto ‘questa sentenza non ha precedenti, la società si è sobbarcata e onorato i contratti della passata gestione, tesseramenti ratificati dalla Lega che andavano bene e oggi fine ottobre vengono considerati illegittimi con conseguente pesante penalizzazione’ sono parole che fanno riflettere. Trovo assurdo che questo è avvenuto all’interno di una situazione con organi che hanno controllato e in modo trasparente e che ha avuto rassicurazioni. Questa è una condizione realmente particolare che va approfondita. Se vogliamo guardare oltre è grave, spero che questa cosa vada fino in fondo perché qui si è messo appena in gioco un qualcosa di assolutamente importante. Qui c’è in gioco una città, una passione, famiglie e professionalità. C’è qualcosa di particolare e questa situazione va approfondita per dare una risposta chiara”.

Lo stato della squadra e il progetto sportivo

Sul momento vissuto dal gruppo aggiunge: “La squadra ha ricevuto la notizie ieri, se qualcuno pensa che il campionato sia finito qui è meglio che cambi subito idea. Noi ci sentiamo più feroci forti e non faremo sconti a nessuno mettendo ancora più rabbia. Ad oggi questo è il nostro pensiero, non abbiamo altri pensieri all’infuori di questo, domani giochiamo ed è giusto si pensi alla partita. Da lunedì prenderemo altro di altri sviluppi, abbiamo ricevuto grande forza dal presidente ricambiando con la nostra solidarietà. Già da domani entreremo in campo molto agguerriti”.

“Per quanto riguarda il progetto sportivo il nostro deve continuare. Valuteremo se potenziarlo, io lotterò con tutte le mie forze. La bastonata dei venti punti ci toglie dall’obiettivo della promozione diretta da prima, guardiamo ai playoff, guardiamo alla Coppa Italia. Vediamo cosa ci può rimanere e andarci a prendere, dobbiamo essere onesti e dire che tutto è cambiato. La possibilità di vincere il campionato sul campo è diventato quasi impossibile. Noi vogliamo vincerlo sul campo anche se la classifica poi dirà altro, giocheremo ogni partita e non faremo sconti a nessuno. Sono vicino al mister che è vulcanico e ha preferito non presentarsi stamattina. È successo quello che non ci aspettavamo ma siamo pronti a lottare”.

La prima al Celeste e la spaccatura tra i tifosi

“Quando crei una lotta tra poveri quello che può succedere è questo e non dobbiamo permettere a nessuno di farlo accadere. Dobbiamo capire che se non si sta anche forzatamente tutti dalla stessa parte ci rimette solo il Messina. Qui le cose te le dovevi guadagnare giorno dopo giorno attraverso risultati, idee, progetto sportivo e ogni giorno guadagnarti una cosa. Calcisticamente parlando hai messo un mattoncino in più ogni giorno e il risultato arriva da solo e naturale in questo modo. Su questo lavoriamo e non possiamo entrare nelle dinamiche di convincere ognuno mano nella mano a venire allo stadio. Noi in questo momento di difficoltà dobbiamo restare uniti, magari tra quattro mesi ci ridanno i punti e che facciamo ci mangiamo le mani? Dobbiamo stringerci attorno alla società, in primis al presidente che ha acquistato il titolo sportivo e a inizio stagione investito per la squadra. Siamo all’anno zero e non credo si debba polemizzare sul venire o meno alla stadio. Tutto questo è frutto di gestioni, risultati e metodi che oggi hanno portato a queste divisioni. Può succedere anche che il presidente si stanchi. La politica, gli imprenditori hanno l’alternativa? Quindi teniamocelo stretto e facciamogli sentire la nostra vicinanza”.