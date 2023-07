Case Iacp a San Filippo: "Paghiamo anche per i morosi e non abbiamo servizi" VIDEO - Tempostretto

Messina. Su 15 famiglie residenti nel condominio "Asia", in sei sono totalmente morose

MESSINA. Sempre regolari con il pagamento delle quote condominiali ma senza servizi. È la beffa che vivono da anni nove nuclei familiari residenti nelle case Iacp (Istituto autonomo case popolari) di Piano Stella a San Filippo, condominio “Asia”: “Su 15 famiglie della palazzina A, in sei sono totalmente morosi”.

Bollette insolute, motori dei serbatoi guasti, parapetti dei balconi crollati. Per colpa della morosità non possono essere garantiti nemmeno i servizi minimi di pulizia. I residenti in regola con i pagamenti, per tanto tempo si sono sobbarcati una somma in più per far fronte anche alla mancanza dei morosi, ma nonostante questo sforzo non riescono ad avere servizi efficienti. “Il nostro amministratore esterno ci ha detto che l’istituto non può nulla contro i morosi”, spiegano i residenti.

“Noi vogliamo semplicemente pagare la nostra parte e avere il giusto decoro per poter vivere in tranquillità, per questo abbiamo anche mandato una lettera al sindaco dal quale aspettiamo una risposta”, raccontano.

Da tempo, la nostra testata affronta questi temi e quest’emergenza anche attraverso il confronto con il presidente dell’Iacp Giovanni Rovito.

