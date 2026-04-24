Caso Cuzzocrea, Cassazione conferma: ex rettore fuori dagli atenei d’Italia

E oggi si sceglie il nuovo rettore di Porto. Tra i candidati anche l'ex magnifico di UniMe

MESSINA – La Corte di Cassazione conferma l’interdizione per 12 mesi dalle attività accademiche di tutti gli atenei d’Italia per Salvatore Cuzzocrea, deciso nell’ambito del caso rimborsi. La Suprema Corte conferma quindi la misura che sospende l’ex rettore di UniMe dalle università, disposta dal Tribunale del Riesame a gennaio scorso.

No ai domiciliari

Il Collegio aveva detto no agli arresti domiciliari chiesti dalla Procura di Messina guidata da Antonio D’Amato, ma aveva disposto il “divieto temporaneo” alle attività accademiche di Cuzzocrea, sotto processo per la gestione di alcuni appalti e nomine in ateneo e indagato per i rimborsi al dipartimento Chibiofarm.

Diventerà rettore in Portogallo?

Nel frattempo il docente si è candidato per guidare l’Università di Porto e proprio oggi pomeriggio dovrebbe essere scelto il nuovo rettore dell’ateneo portoghese.