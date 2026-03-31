Caso Cuzzocrea, ex rettore punta all’Università di Porto

L'ex rettore di UniMe, sotto processo a Messina, si candida a guidare l'ateneo portoghese

Messia – Salvatore Cuzzocrea punta a guidare l’ateneo di Porto. L’ex rettore di UniMe figura tra i candidati a diventare rettore dell’Università di Porto per il mandato 2026-2030, secondo il giornale online portoghese Jpn. Cuzzocrea si è dimesso dall’Università di Messina nell’ottobre 2023.

I guai giudiziari

L’ex Magnifico messinese è sotto processo per alcuni incarichi e lavori affidati dall’ateneo durante il suo rettorato, ora al vaglio dei giudici di primo grado perché sospetti di essere stati affidati al di fuori delle procedure richieste. E’ sotto indagine, anche, per l’uso a fini privati di fondi di ricerca. Gli accertamenti della Guardia di Finanza, chiusi ufficialmente da poco, sono sfociati nel doppio sequestro da oltre 2 milioni di euro.

La corsa al rettorato dell’Università di Porto

A proposito del “concorso” all’Università di Porto, la stampa portoghese spiega che tra le 14 candidature presentate alla Commissione elettorale 3 sono portoghesi e 11 straniere. Tra queste, sono cinque i nomi considerati papabili: Altamiro da Costa Pereira, direttore della Facoltà di Medicina, Laisi Salami Lawal, ricercatore dell’Università federale di Tecnologia in Nigeria, Luís Antunes, ordinario di Scienze, Pedro Nuno Teixeira, ordinario di Economia e Salvatore Cuzzocrea appunto, professore dell’Università di Messina in Italia.