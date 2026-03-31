Il Messina farà ricorso, il giudice sportivo non omologa la sconfitta

Il 2 a 1 in favore della Gelbison non è stato trascritto, la società biancoscudata ha preannunciato un ricorso. Leggi il caso

MESSINA – Non è ancora scritta la parola fine sulla partita di domenica tra Acr Messina e Gelbison, il giudice sportivo nel provvedimento odierno, relativo alle 29ª giornata del campionato di Serie D, non ha omologato il risultato di 2 a 1 in favore degli ospiti campani, mentre invece sono valide le decisioni prese dall’arbitro.

Il Messina preannuncia ricorso

Il giudice sportivo si riserva di decidere in merito alla partita avendo preso atto di un ricorso da parte del Messina preannunciato. Il motivo sarebbe che un tesserato della Gelbison, Gabriel Chironi, era presente sul terreno di gioco al Franco Scoglio ma doveva essere squalificato.

Il suddetto non solo era in distinta ma ha anche giocato. Per lui prima parte della stagione a San Cataldo, dove riceve tre cartellini gialli fino alla nona giornata, poi il trasferimento alla Gelbison dove ne prende altri due. Nelle comunicazioni del giudice sportivo però il conto ricomincia tanto che la settimana prima di giocare contro il Messina il suo quinto giallo è comunicato essere solo il secondo.

La giustizia sportiva chiamata in causa dalla Nuova Igea Virtus quest’anno non è stata molto precisa. Già a inizio anno era stata fatta confusione anche su Trasciani, contro cui non erano state conteggiati dei gialli poi caricati tutti in una volta, e sul sito ufficiale per metà del girone d’andata venivano segnati i comunicati con dicitura girone di ritorno, quando invece così non era.

Il Messina fa ricorso anche se sul campo la partita è stata persa e male, ma magari c’è la possibilità che in qualche modo venga assegnata una vittoria a tavolino. Il problema è che alla Gelbison, carte del giudice sportivo alla mano, non era stata comunicata la squalifica. Vedremo quindi quale sarà la decisione finale in merito.

Le sanzioni in campo restano

Nel frattempo quanto successo al Franco Scoglio, in termine di sanzioni, è stato comunicato. Quindi come già accennato da noi di Tempostretto Carlo Clemente entra in diffida avendo ricevuto il quarto giallo. Ammonito anche Kaprof, per simulazione, Zucco e Pedicone per tutti e tre è la prima ammonizione della stagione.

La società inoltre è stata sanzionata con un ammenda di 100 euro per avere i propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico, un fumogeno. Nulla invece emerge a carico del Savoia, prossimo avversario del Messina giovedì.