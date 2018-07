Giovane di Sant'Agata si finge uomo al concorso per carabiniere

La notizia é diffusa dal quotidiano romano Il Tempo e porta dritta dritta a Sant'Agata Militello dove una giovane laureata in Legge si é spacciata per uomo al concorso per allievo carabiniere svoltosi a Roma giovedì scorso. La ragazza, collaboratrice di uno studio legale e candidata al consiglio comunale alle passate amministrative, voleva aiutare il fratello a superare l'esame, compilando i quiz al suo posto. Ma il suo goffo tentativo non ha ingannato il personale di sicurezza della caserma di Tor di Quinto, che l'ha smascherato e denunciata. Il fratello é stato escluso dal concorso.