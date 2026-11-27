La Procura ha terminato gli accertamenti e ampliato il quadro iniziale delle ipotesi ora al vaglio

Messina – Indagini al capolinea, nell’ambito degli accertamenti che hanno condotto al processo sull’ex primario del Policlinico Francesco Stagno d’Alcontres. La Procura ha siglato l’avviso di chiusura dell’inchiesta, notificando la fine a tutti gli indagati. Complessivamente sono 40 persone, la cui posizione rispetto alle ipotesi di reato va adesso al vaglio effettivo. Intanto d’Alcontres sta già affrontando il processo di primo grado.

I fatti sotto la lente della Procura

Gli accertamenti erano sfociati nel provvedimento giudiziario del 5 dicembre 2025 e in questi mesi hanno riguardato complessivamente 40 persone appunto, mentre nei primi atti visibili ne comparivano una trentina. Concussione, corruzione, induzione indebita, truffa, irregolarità nelle attestazioni di servizio e in cartella clinica, i reati sui quali si è concentrata la sostituta procuratrice Giorgia Spiri, che ha tracciato il quadro finale delle attività svolte dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Gli episodi sono sostanzialmente quelli già emersi con il provvedimento cautelare al professor Stagno, avvenuti tra il 2024 e il 2026 e legati alla sua attività tra il Policlinico e le strutture private, e i rapporti con le case fornitrici del Policlinico nell’ambito dell’organizzazione delle attività convegnistiche dirette da Stagno. Tra i quaranta nomi ci sono perciò per lo più gli stretti collaboratori del chirurgo e docente universitario e i suoi riferimenti nelle società fornitrici. Tra i fatti emersi più di recente, una operazione di rinoplastica che secondo la Procura sarebbe stata però in realtà una operazione di chirurgia estetica.

Gli indagati

Insieme a Stagno, avvisati anche Toni Carmeci (1974, di Catania), Maria Teresa Accardo (1977, Corleone), Paolo Zona (1969, Torino), Francesca Melita (1972, Messina), Antonina Fazio (1981 Messina), Caterina Donato (1970 Messina), Sebastiano Chiaramida (’65, Messina), Vittorio Campagna (’81, Mascalucia), Claudia Bin (’76, Mascalucia), Cristina Panebianco (’76, Catania), Mariangela Dal Pra (’65, Lonigo), Dora Grimaldi (’75, Aci Catena), Alfio Sergi (’66, Catania), Fabio Bergonzoni (’65, Bologna), Andrea Marco La Rocca (’81, Pedara), Emanuele Domenico La Rosa (’63, Catania), Danila Cusimano (’88, Palermo), Pietro Giuseppe Colosi (’54, Messina), Gabriele Delia (’76, Messina), Pietro Miceli (’88, Noto), Ferdinando Stagno d’Alcontres (’87, Messina), Claudio Galletti (’64, Messina), Francesca Broccio (’67, Messina), Maria Concetta Catena Scarcella (’67, Sant’Alessio Siculo), Marco Baroni (’65, Milano), Pierluigi Signorini (’74, Misano Adriatico), Juan Carlos Mario Stevan (’74, Fasano), Amedeo Strano (’61, Messina), Alberto Ingallina (’89, Vittoria), Maria Alessandra Scarcella (’81, Sant’Alessio Siculo), Giovanni Bertoli (’48, Venezia), Ovaldo Ruocco (’55, Ravello), Dea Stornelli (’74, Celano), Angela Pistorio (’65, Catania), Ivan Giuseppe Currò (’87, Sant’Agata Militello), Michele Rosario Colonna (’64, Messina), Alessia Astone (’94, Messina), Francesco Astone (’61, Messina), Maria Santo (’55, Messina), Giorgia Bisognin (’97, Monza). Indagata anche la società Cluster srl di Torino.

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