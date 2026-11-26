Martedì 1 dicembre, a Palazzo Zanca, la presentazione alla città. Già quasi 50 le adesioni

MESSINA – Martedì 1 dicembre, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sarà presentata alla città AIM, l’Associazione Imprenditori Messinesi. Una nuova realtà che riunisce, in questa fase d’avvio, 45 importanti imprenditori cittadini accomunati dalla volontà di essere, tra gli altri, interlocutori credibili nel percorso di sviluppo sociale ed economico del territorio.



Obiettivo dell’associazione presieduta da Paolo Siracusano è quello di dialogare e collaborare con le istituzioni portando competenze, dati e proposte a supporto delle scelte strategiche che vedranno presto Messina protagonista. Altro punto fermo di AIM sarà quello di promuovere la formazione, con particolare attenzione ai giovani imprenditori e alle nuove generazioni. L’associazione, inoltre, punta a favorire la crescita delle imprese del territorio metropolitano, la nascita di nuove attività e le opportunità per trattenere i giovani, promuovendo e sostenendo le start-up meritevoli. All’incontro di presentazione sono stati invitati tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle forze sociali e produttive della città.