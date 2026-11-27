L'avvilimento di una signora. Amam interviene con le autobotti

MESSINA – La probabile causa è legata a perdite d’acqua. In Contrada Casalotto, zona che d’estate vive l’emergenza idrica, una signora ci aggiorna sulll’attuale carenza d’acqua: “Con i miei familiari, compreso un bimbo, abito vicino alla chiesa di San Giuseppello e da 20 giorni siamo senz’acqua. Sono disperata”.

Per rimediare al problema Amam invia le autobotti. “Abbiamo riscontrato a seguito di accertamenti una copiosa perdita idrica”, ci ha fatto sapere la partecipata. E gli interventi di riparazione sono in corso.