Castello di Milazzo, il Comune vuole un punto ristoro per il periodo estivo

Il Comune di Milazzo punta ad ampliare l’offerta turistica prevista per la cittadella fortificata, con la realizzazione di un punto ristoro per il periodo estivo

MILAZZO – Un punto ristoro presso la cittadella fortificata di Milazzo. È quanto vorrebbe realizzare il Comune, che ha avviato una manifestazione d’interesse per individuare gli operatori economici interessati alla gestione del servizio.

Il servizio dovrebbe interessare il periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 settembre 2023. Nello specifico si parla di vendita di bibite, bevande calde e fredde, caffè, panini, gelati, dolci, snack, tramezzini, brioche, toast, piadine e in generare prodotti gastronomici che non richiedano troppa lavorazione.

In una nota, il Comune specifica che “la ditta concessionaria avrà l’obbligo di corrispondere al Comune di Milazzo per il periodo concessorio il canone al rialzo posto a base d’asta stabilito in 3.510,00 euro omnicomprensivo di qualsiasi tassa e/o onere locale”.

Il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse scadrà alle 10.00 di questo 29 giugno.