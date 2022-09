Caterina Chinnici incontra gli elettori a Savoca e Nizza di Sicilia - Tempostretto

La candidata alla presidenza della Regione sarà presente sabato pomeriggio nei due comuni della riviera jonica

SAVOCA – Tappa nella riviera jonica del tour elettorale della candidata alla presidenza della Regione Siciliana, Caterina Chinnici. Sabato 10 settembre, dopo la presentazione in mattinata della lista provinciale messinese alle regionali, Caterina Chinnici farà una visita istituzionale alle ore 16.30 nel Municipio di Savoca, dove nell’antistante piazza Gabriele D’Annunzio renderà omaggio al monumento del maestro Nino Ucchino “Luna Crescente”, dedicato alle vittime di mafia.

Alle ore 18, la candidata alla presidenza della Regione incontrerà gli elettori a Nizza di Sicilia nello slargo della chiesa di San Giovanni, in via Garibaldi.