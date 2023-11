Centro Cardiologico pediatrico di Taormina, Schifani incontra De Luca: "Lavoreremo affinché resti aperto" - Tempostretto

"Eccellenza da tutelare"

TAORMINA – “Il centro di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina è un’eccellenza che va tutelata. Per questo motivo è già stata avviata un’interlocuzione con il ministro della Salute per trovare una soluzione amministrativa”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrando all’Ars, a margine dei lavori d’aula, il sindaco di Taormina Cateno De Luca. “Insieme al primo cittadino – prosegue il presidente – abbiamo concordato sull’esigenza di mantenere aperto il reparto, che rappresenta un punto di riferimento per tutta l’area orientale della Sicilia, ma anche della vicina Calabria”.