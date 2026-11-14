Giornata della Prematurità 2026: Palazzo Zanca si illumina di viola

Basile: "Un gesto di sensibilità"

MESSINA – Messina aderisce alla Giornata Mondiale della Prematurità 2026 e sceglie di testimoniare concretamente la propria vicinanza ai bambini nati pretermine e alle loro famiglie. Domenica 15 novembre, Palazzo Zanca sarà illuminato di viola, colore simbolo internazionale della sensibilizzazione sulla prematurità, accogliendo l’appello rivolto ai Comuni italiani dalla Società Italiana di Neonatologia ETS (SIN), da Vivere ETS, Coordinamento nazionale delle associazioni dei genitori, e dalla Società Italiana di Neonatologia Infermieristica (SIN INF).

Un’iniziativa che vede protagonista anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina (OPI), che ha promosso l’adesione dell’Amministrazione comunale, condividendo l’obiettivo di richiamare l’attenzione pubblica sull’importanza della nascita pretermine e sulla necessità di garantire ai bambini un percorso di assistenza che prosegua anche dopo la dimissione ospedaliera.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è particolarmente significativo: “Neonati piccoli, grande potenziale. Investiamo nel follow-up per proteggere il loro futuro!”. Un messaggio che sottolinea come la cura dei neonati prematuri non si esaurisca con il superamento della fase più delicata del ricovero in Terapia Intensiva Neonatale, ma debba continuare attraverso controlli e percorsi di follow-up capaci di monitorare la crescita e lo sviluppo neurologico, cognitivo e relazionale, accompagnando nel tempo anche le famiglie.

In Italia, ogni anno, circa 25mila neonati nascono prematuramente o necessitano di cure specialistiche nelle prime settimane di vita. Dietro ogni numero ci sono bambini, genitori e professionisti sanitari che affrontano insieme un percorso complesso, nel quale competenza, tempestività, continuità assistenziale e umanità rappresentano elementi fondamentali.

Basile: “Gesto di sensibilità”

“L’adesione alla Giornata Mondiale della Prematurità – dichiara il sindaco Federico Basile – rappresenta un gesto concreto di sensibilità e attenzione verso i bambini nati prematuri e le loro famiglie. Illuminare di viola Palazzo Zanca significa dare visibilità a una realtà che merita attenzione durante tutto l’anno, riconoscendo il valore della ricerca, dell’assistenza sanitaria e del lavoro quotidiano di medici, infermieri e di tutti i professionisti che si prendono cura dei neonati più fragili. È anche un modo per ribadire che nessuna famiglia deve sentirsi sola e che il sostegno ai bambini e al loro sviluppo futuro è una responsabilità condivisa dell’intera comunità”.

Accanto all’illuminazione di Palazzo Zanca, l’OPI di Messina, su proposta della Commissione Albo Infermieri Pediatrici, ha predisposto un programma di iniziative nelle Neonatologie e nelle UTIN della provincia, con momenti di incontro e sensibilizzazione rivolti alle famiglie e agli operatori sanitari. L’obiettivo è sostenere i piccoli pazienti e i loro genitori, valorizzare il contributo dei volontari dell’ODV «Semplice…MENTE Insieme» e riconoscere la professionalità, la dedizione e l’umanità degli infermieri e degli infermieri pediatrici che operano quotidianamente nei reparti.