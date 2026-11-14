Gamberi, vodka e cocaina. A Messina il Capodanno in cella era di lusso

I retroscena svelati dall'inchiesta con 36 arresti sul carcere "colabrodo" di Gazzi

Messina – Vodka e gamberi. E perché no, una tirata di cocaina. E’ Capodanno e va festeggiato come si deve. Anche se ci si trova rinchiusi nel carcere di Gazzi. D’altronde, le sbarre non sono un problema: entra di tutto, nel penitenziario, compresi droga e telefonini. Deve averla pensata così Giuseppe Surace, pluripregiudicato messinese, nel 2020. “Ho preso la vodka io, mi sto facendo la vodka redbull”, diceva infatti ad un altro detenuto. Ad aiutarlo a fare entrare i “generi di conforto” in carcere è, ipotizzano gli investigatori, una guardia carceraria.

La droga in carcere

La conversazione è stata però captata nelle intercettazioni telefoniche dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria, che lo scorso 12 novembre hanno fatto scattare 36 arresti tra criminali messinesi e catanesi, soprattutto d’ambito mafioso, con l’accusa di aver controllato il penitenziario per anni. Un vero e proprio carcere “colabrodo“, svela l’indagine, su cui la magistratura messinese aveva lanciato l’allarme a più riprese.

Capodanno a 5 stelle in cella

Quel Capodanno “a 5 stelle” in cella è uno dei retroscena svelato appunto dall’inchiesta e Surace ha ora una macchia in più nel casellario giudiziario. Da quel 2020 di strada, se pur criminale, ne ha fatta. Tanto da diventare famoso alle cronache, più tardi, per la tentata estorsione alla ditta impegnata nei lavori di risanamento di Bisconte. Una vera e propria richiesta di pizzo in video chiamata. Dal carcere di Gazzi, appunto.

La realtà complessa del carcere di Gazzi

Lo spaccato che emerge dall’inchiesta sembra fare a botte con la realtà complessiva di un carcere ancora oggi modello per le tante attività portate avanti sul fronte del recupero dei soggetti detenuti, malgrado le crescenti difficoltà degli ultimi anni di gestione della vita carceraria comune a tutti i penitenziari d’Italia.