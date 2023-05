Centro Commerciale Tremestieri, le glorie del Messina al gran finale del Museo dello Sport - Tempostretto

Domenica ospiti Riccardo Zampagna, Carmelo Mancuso e Antonino Ragusa

MESSINA – Al Centro Commerciale Tremestieri sono in in arrivo gli indimenticati Riccardo Zampagna, Carmelo Mancuso e il bomber Antonino Ragusa, che ha messo a segno la rete della salvezza dei giallorossi contro la Gelbison. In preparazione una grande festa con i tifosi ed i visitatori del Centro.

Un grande evento per celebrare un grande successo: quello del Museo dello Sport, evento clou dei primi 18 anni del Centro Commerciale Tremestieri. Lo start è previsto alle 16,00 di domenica 28 maggio. Gli amatissimi Riccardo Zampagna, Carmelo Mancuso e Antonino Ragusa saranno intervistati dal giornalista Salvatore De Maria, insieme ricorderanno aneddoti e successi del Messina in serie A e negli altri campionati, le vittorie e le appassionanti sfide disputate dal Messina allo stadio Celeste ed al Sanfilippo davanti ad una magica cornice di pubblico, ripercorrendo anni e tornei memorabili per l’intera città di Messina.

Lo stesso Museo dello Sport al Centro Commerciale Tremestieri ha celebrato la gloriosa storia giallorossa ospitando nelle preziose teche insieme agli oggetti dei top player del calcio e dei big degli altri sport anche tanti amarcord del Messina, portati ed esposti dagli stessi tifosi della squadra biancoscudata che hanno posato per una foto ricordo accanto ai loro oggetti.

Ben 7000 sono stati fino a questo momento i visitatori del Museo dello Sport, patrocinato dal Comune di Messina, numeri importanti per un’esposizione che accoglie cimeli e varie rarità provenienti dai celebrati Musei dello Sport di San Siro a Milano e di Torino, numeri destinati ad aumentare considerevolmente fino a domenica 28 maggio.

In questi giorni è possibile ancora scoprire gli oggetti cult di tanti campioni come Ronaldo, Messi, Maradona, Paola Rossi, Gianluca Vialli, per il ciclismo di Vincenzo Nibali e Marco Pantani, di Gilles Villenevue per l’automobilismo e di tante altre discipline sportive.

E come di consueto per ogni festa di compleanno del Centro Commerciale Tremestieri che si rispetti al termine dell’evento si svolgerà il taglio della torta augurale che sarà offerta in degustazione al pubblico presente. Previste anche esibizioni di varie discipline sportive quali fitness, yoga, arti marziali, body building e dance.