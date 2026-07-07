Centro estivo a Villa Dante, pubblicata la graduatoria

Ammessi 370, attività al via a Messina

MESSINA – È stata pubblicata la graduatoria per la nuova edizione di Gentilandia, il villaggio della gentilezza, il Centro estivo gratuito promosso dal Comune di Messina e gestito da Messina Social City. Dopo la chiusura delle iscrizioni dello scorso 25 giugno, la fase istruttoria si è conclusa nei tempi previsti per consentire l’avvio delle attività, che animeranno gli spazi all’aperto di Villa Dante durante i mesi di luglio e agosto.

Il progetto è rivolto ai minori residenti a Messina nati tra il 2010 e il 2022. L’ammissione al centro estivo è avvenuta selezionando le domande in base ai criteri di fragilità socio-familiare stabiliti dal bando, come i nuclei monogenitoriali o con genitori disoccupati, e prendendo in esame l’Isee delle famiglie.

Un progetto nel segno dell’integrazione

Gli elenchi definitivi contano in totale 370 minori ammessi rispetto ai 400 posti inizialmente stimati dal bando. In linea con l’obiettivo di abbattere ogni barriera e favorire la coesione sociale, una parte consistente dei posti è stata assegnata specificamente ai minori con disabilità. Per loro Messina Social City ha predisposto anche un servizio di trasporto dedicato, studiato per garantire il raggiungimento della struttura in totale sicurezza e accessibilità.

I giovani partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei in base alle diverse fasce d’età, ciascuno seguito da un’équipe di educatori e professionisti specializzati per assicurare un’offerta ricreativa e formativa di alto livello.

Il calendario delle attività a Villa Dante

Con la pubblicazione degli elenchi, le famiglie degli utenti ammessi possono far partire l’esperienza dei propri figli, che si articolerà a seconda delle preferenze espresse in fase di domanda tra chi frequenterà l’intero bimestre estivo e chi invece solo uno dei due mesi. Il programma dei mesi di luglio e agosto prevede laboratori creativi, attività motorie all’aria aperta, visite guidate ed eventi speciali, trasformando Villa Dante nel punto di riferimento cittadino per la socializzazione e il tempo libero dei ragazzi.