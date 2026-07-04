Extravergine, il sapone come si faceva una volta VIDEO

Elisa Trigili realizza più di 100 prodotti con olio d'oliva siciliano: viaggio nel laboratorio artigianale di Roccavaldina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Storie di imprese e di idee” è un nuovo progetto di Tempostretto. Nel corso di 10 puntate racconteremo 10 storie imprenditoriali siciliane. Dalla costa ionica ai Nebrodi: continua il viaggio alla scoperta delle aziende del nostro territorio.

“Sicilia che piace” sbarca a Roccavaldina

Il sapone come si faceva una volta. Un profumo che sa di storia, tradizione e artigianalità. Nel laboratorio di Extravergine i saponi stagionano come i formaggi, dai sei mesi in su. Elisa Trigili ci accoglie nel nuovo capannone, all’interno del polo artigianale di Roccavaldina.

“Mi padre amava i saponi fatti a mano”

“Tutto è nato dall’amore di mio padre per i saponi fatti a mano. Andava a cercare anziani che facessero i saponi come una volta, solo con olio extravergine d’oliva. Non ha mai sopportato i prodotti commerciali e visto che è un chimico ha pensato di sperimentare delle tecniche per realizzarli in casa”, racconta Elisa Trigili. E continua: “Abbiamo iniziato nel 2004 con una piccola produzione in un appartamento convertito in laboratorio a Spadafora. Poi nel 2019 abbiamo avuto l’opportunità di trasferirci qui a Roccavaldina nel nuovo polo artigianale”.

Più di 100 prodotti realizzati con olio extravergine d’oliva

Sono partiti dalla classica saponetta e oggi realizzano più di 100 prodotti. Sapone solido, liquido in gel, docciaschiuma, shampo, creme per il viso, per il corpo e detersivi per la casa e il bucato. Tutti i prodotti sono fatti solo con olio extravergine d’oliva, acqua e soda. Ecco come avviene la lavorazione.

Le lastre di sapone stagionano come i formaggi

La saponificazione dell’olio avviene nel periodo invernale, poi le lastre di sapone stagionano sugli scaffali di legno per almeno 6 mesi. Poi le saponette vengono tagliate e confezionate a mano: tutte le lavorazioni sono artigianali. Non si cono macchine, non si consuma energia e non ci sono scarti chimici.

Saponi alla spina o al peso

Extravergine è un’azienda attenta al rispetto dell’ambiente. Ecco perché la vendita del sapone solido avviene anche al peso: si può acquistare un’intera lastra e non solo la piccola saponetta per evitare confezioni e imballaggi. Tutto questo fa risparmiare carta e plastica. Lo stesso per i saponi liquidi e i detersivi: si possono acquistare alla spina. “Evitiamo così di disperdere nell’ambiente grandi quantità di plastica. Adesso i clienti sono molto più attenti a questo aspetto”, sottolinea Trigili.

“Il sogno di mio padre di farci rimanere in Sicilia”

L’idea imprenditoriale del padre di Elisa è nata anche grazie al sogno di far rimanere i figli in Sicilia. E ci è riuscito, infatti oggi sia lei che il fratello lavorano nell’azienda di famiglia a Roccavaldina. La loro realtà è solida e conosciuta sia in Italia che all’estero. I prodotti di Extravergine arrivano ad esempio in Germania, in Estonia e Corea del Sud. Distribuiscono anche in diverse strutture ricettive in Sicilia e in tutta Italia. “Abbiamo dei punti vendita in alcune farmacie, parafarmacie e negozi bio. Inoltre siamo presenti al mercato del biologico a piazza Casa Pia a Messina la prima e la terza domenica di ogni mese”, conclude Elisa.

“Sicilia che piace”, un progetto cofinanziato dalla Regione

“Sicilia che piace” è un’iniziativa cofinanziata dalla Regione Siciliana, grazie all’assessorato alle Attività Produttive. Tempostretto ha partecipato presentando il progetto “Storie di imprese e di idee”. L’intenzione strategica del progetto è quella di fare da cassa di risonanza e promozione alle eccellenze agro-alimentari, alle aziende operanti nel contesto della nautica e dell’economia del mare, alle imprese artigiane e a quelle della moda e dell’oreficeria, in particolare a quelle che usano materiali ecosostenibili. Visiteremo aziende votate all’innovazione di prodotto e di processo, all’uso di fonti alternative di energia e al rispetto delle compatibilità ambientali, anche eventualmente sostenute da programmi di finanziamento dell’Amministrazione Regionale.