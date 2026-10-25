“C’era una volta la Rai”, Barbara Floridia presenta il suo libro all’università di Messina

La senatrice e diversi docenti di Unime animeranno un incontro di studio lunedì alle 16

MESSINA – Incontro universitario a Messina. Lunedì, alle ore 16.00, presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche (p.zza XX settembre, 1), si terrà un incontro di studio dal titolo: “Servizio pubblico e libertà d’informazione”. Nell’occasione verrà presentato il libro “C’era una volta la Rai. Cosa resta del servizio pubblico nell’epoca delle verità alternative” (edizioni Dedalo, 2026), scritto dalla senatrice Barbara Floridia (già presidente della Commissione vigilanza Rai).

Dopo i saluti istituzionali del professore Alessandro Morelli (direttore del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche) e del professore Giovanni Moschella (direttore del Centro studi in Diritto parlamentare e delle Assemblee elettive), interverranno la prof.ssa Antonella Cava (associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi del Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi culturali), il prof. Alberto Randazzo (associato di Diritto costituzionale e pubblico del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche), il prof. Enrico Serventi Longhi (ricercatore di Storia contemporanea del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche).

Le conclusioni sono affidate alla senatrice Barbara Floridia.

È stato richiesto il riconoscimento di 0,25 cfu per gli studenti Unime che parteciperanno a questa iniziativa, che peraltro si inserisce tra quelle del suddetto Centro studi.