Poker del Messina in casa del Palazzolo, tripletta di uno scatenato Bonanno

Prosegue il cammino perfetto in trasferta del Messina che vince anche nella settima giornata del torneo di Eccellenza
MESSINA – Ancora un successo per il Messina lontano dal Franco Scoglio, cammino perfetto dei biancoscudati in trasferta che trovano la quarta vittoria in quattro partite, sei su sei contando anche le due di Coppa Eccellenza. Il Palazzolo vittima sacrificale di un Messina che cala un’altra goleada nella sua stagione.
Scatenato allo stadio Sallustro il numero sette Tommaso Bonanno che in poco più di mezz’ora cala la personale tripletta sbloccando subito la gara dopo neanche trenta secondi. A completare il poker già servito nel primo tempo Giuseppe La Spada che trova il primo gol in biancoscudato, questa volta convalidato, del momentaneo 2-0. Nella ripresa la truppa di Alfio Torrisi rallenta, nel finale di partita Ortega segna il gol della bandiera per il Palazzolo.
Palazzolo – Acr Messina 1-4
Palazzolo: Ammirati, Mancuso, Rojo Acosta, Tabacco, Pratdessus, Tiralongo, Orteca, Catanzaro, Bennis, Kriouich, Guerci, Mustafaraj.
Allenatore: Domenico Speciale.
In panchina: Napolitano, Bolletta, Patane,Ould Ali, Rotella, Boglic, Novella, Pieve, Collante.
Acr Messina: Coco, Guerriero, Tanasa, Sbuttoni, Blondett, La Spada, Langone, Noah, Kragl, Bonanno, Sarao.
Allenatore: Alfio Torrisi.
In panchina: Calabrese, Zampa, Varela, Bollino, Sartore, Doni, Pellegrino, Burzio, Giunta.
Reti: Bonanno 1′, 24′, 34′ (M), La Spada 20′ (M), Ortega 84′ (P).
Arbitro: Scalavino. Assistenti: Fardella e Di Franco.