 Poker del Messina in casa del Palazzolo, tripletta di uno scatenato Bonanno

Poker del Messina in casa del Palazzolo, tripletta di uno scatenato Bonanno

Simone Milioti

Poker del Messina in casa del Palazzolo, tripletta di uno scatenato Bonanno

Tag:

domenica 25 Ottobre 2026 - 16:55

Prosegue il cammino perfetto in trasferta del Messina che vince anche nella settima giornata del torneo di Eccellenza

MESSINA – Ancora un successo per il Messina lontano dal Franco Scoglio, cammino perfetto dei biancoscudati in trasferta che trovano la quarta vittoria in quattro partite, sei su sei contando anche le due di Coppa Eccellenza. Il Palazzolo vittima sacrificale di un Messina che cala un’altra goleada nella sua stagione.

Scatenato allo stadio Sallustro il numero sette Tommaso Bonanno che in poco più di mezz’ora cala la personale tripletta sbloccando subito la gara dopo neanche trenta secondi. A completare il poker già servito nel primo tempo Giuseppe La Spada che trova il primo gol in biancoscudato, questa volta convalidato, del momentaneo 2-0. Nella ripresa la truppa di Alfio Torrisi rallenta, nel finale di partita Ortega segna il gol della bandiera per il Palazzolo.

Palazzolo – Acr Messina 1-4

Palazzolo: Ammirati, Mancuso, Rojo Acosta, Tabacco, Pratdessus, Tiralongo, Orteca, Catanzaro, Bennis, Kriouich, Guerci, Mustafaraj.
Allenatore: Domenico Speciale.
In panchina: Napolitano, Bolletta, Patane,Ould Ali, Rotella, Boglic, Novella, Pieve, Collante.

Acr Messina: Coco, Guerriero, Tanasa, Sbuttoni, Blondett, La Spada, Langone, Noah, Kragl, Bonanno, Sarao.
Allenatore: Alfio Torrisi.
In panchina: Calabrese, Zampa, Varela, Bollino, Sartore, Doni, Pellegrino, Burzio, Giunta.

Reti: Bonanno 1′, 24′, 34′ (M), La Spada 20′ (M), Ortega 84′ (P).
Arbitro: Scalavino. Assistenti: Fardella e Di Franco.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Messina, dal 1° novembre il medico di famiglia a Gesso
Ss114, finalmente ci siamo: lunedì sarà aperto il nuovo ponte Agrò
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED