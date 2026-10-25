Assostampa Messina, Magazzù riconfermato segretario provinciale

Riconferma anche per il tesoriere Andò e new entry di Barbara Turati, come vicesegretaria, nella sezione messinese dell'Associazione siciliana della stampa

MESSINA — Riconferma unanime, questa mattina, nella sede di Palazzo Mariani, per il segretario provinciale di Assostampa Messina, Sergio Magazzù, e per il tesoriere Luigi Andò. Con loro, nel ruolo di vicesegretaria è stata eletta Barbara Turati, già componente della commissione lavoro autonomo. L’assemblea provinciale è stata presieduta da Franco Cicero.

Oltre alla segreteria provinciale, sono stati eletti i delegati al congresso regionale dell’Associazione siciliana della stampa che si terrà a Isola delle Femmine (Palermo) dal 24 al 26 novembre: Sergio Magazzù, Attilio Borda Bossana, Franco Cicero, Giuseppe Lo Re, Massimiliano Passalacqua, Salvatore Pintaudi e Tito Cavaleri per i professionali, Barbara Turati e Laura Simoncini per i collaboratori.