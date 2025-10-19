 Cerca di rubare un cellulare a una donna in fila allo Street Food ma viene bloccato

Cerca di rubare un cellulare a una donna in fila allo Street Food ma viene bloccato

Redazione

domenica 19 Ottobre 2025 - 10:03

L'episodio ieri a Messina. Fermate dalle Volanti anche altre due persone, per controlli, che si trovavano con l'uomo

MESSINA – Un tentativo di furto. Cerca di rubare un telefonino a una donna in fila alla cassa di Messina Street Food Fest a Piazza Cairoli. Ma la stessa donna se ne ne accorge e lancia l’allarme. Da qui l’intervento ieri delle forze dell’ordine, presenti nella zona, e poi delle Volanti.

Sono state fermate altre due persone, che si trovavano con l’uomo, portate alla caserma “Calipari” per alcune verifiche.

