 Cerca riparo in casa di una donna per partorire, mamma gatta ora cerca casa per i suoi cuccioli

Cerca riparo in casa di una donna per partorire, mamma gatta ora cerca casa per i suoi cuccioli

Alessandra Serio

Cerca riparo in casa di una donna per partorire, mamma gatta ora cerca casa per i suoi cuccioli

martedì 21 Aprile 2026 - 18:06

La sorpresa per una donna residente in centro a Messina: "Non posso tenerli, appello per un'adozione speciale"

Messina – “Un giorno ho aperto il balcone e me la sono ritrovata lì, in un angolo, il ventre gonfio, miagolava come volesse chiedermi qualcosa. Era chiaramente in procinto di partorire, non me la sono sentita di sfrattarla”. Così la donna messinese che lancia l’appello per l’adozione di quattro cuccioli racconta l’incontro con mamma gatta, in un quartiere del centro città.

La scoperta sul balcone: una gatta pronta al parto

“Non l’avevo mai vista in zona, non so da dove arrivi. So che aveva bisogno di aiuto e l’ha chiesto, non potevo tirarmi indietro”. Così, mamma gatta ha partorito su quel balcone quattro splendidi piccoli. L’umana che ha scelto per farsi assistere al parto, però, non può tenerli e, malgrado si sia affezionata moltissimo a loro, spero di trovargli una famiglia e una casa, non vuole metterli in strada.

Appello per un’adozione speciale

“Ho ricevuto qualche richiesta di adozione dopo aver pubblicato la foto, d’altronde i cuccioli sono molto carini e sembrano sanissimi, mamma gatta è in perfetta forma. Ma non mi hanno convinto, qualcuno voleva darli come “giochi” ai figli piccoli, altri avevano strani profili social, spero che tra i lettori di Tempostretto ci sia qualche amante dei gatti che sa come trattarli”, spiega la signora. Chi fosse interessato può mandare un messaggio al numero 338.3092639

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