 Navette Atm per il concerto di Gigi D’Alessio al Palarescifina il 24 e 25 aprile

Navette Atm per il concerto di Gigi D’Alessio al Palarescifina il 24 e 25 aprile

Redazione

Navette Atm per il concerto di Gigi D’Alessio al Palarescifina il 24 e 25 aprile

martedì 21 Aprile 2026 - 18:30

Il servizio sarà attivo dalle ore 18 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento

MESSINA – Il 24 e il 25 aprile il tour di Gigi D’Alessio farà tappa al Palarescifina e per l’occasione Atm Spa attiverà un servizio speciale. L’Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i bus navetta che collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il palazzetto.

Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 18: 00 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento, sino al completo deflusso del pubblico.

ll biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e si potrà acquistare tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito, presso statua di Padre Pio); nei punti vendita di Atm Spa.

ATM Spa metterà inoltre a disposizione anche le navette a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio San Filippo e l’ingresso del Palarescifina.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Mobilità, trasporti veloci e servizi nell’area integrata dello Stretto: il programma di Basile
Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED