La solennità del ritrovamento delle reliquie di San Placido

La città di Messina, nella storica chiesa di San Giovanni di Malta, ogni anno il 4 Agosto ricorda il ritrovamento delle reliquie di San Placido e Compagni Martiri, Compatroni della Città e dell'intera Arcidiocesi, avvenuto nel 1588. Con apposita bolla pontificia papa Sisto V autorizzò a festeggiare ogni 4 Agosto la prodigiosa scoperta dei resti mortali dell'abate benedettino Placido e dei suoi fratelli, Flavia, Eutichio e Vittorino, che il 5 Ottobre del 541 avevano subito il martirio nell'area in cui ancora sorge la chiesa di San Giovanni di Malta.

Placido era giunto a Messina inviato dallo stesso San Benedetto per fondare il primo monastero benedettino di Sicilia. L'antico cenobio benedettino fu fondato nel 535 nell'area oggi occupata dalla Prefettura. L'annessa primigenia chiesa dedicata a San Giovanni Battista sarà consacrata il 28 Luglio del 540 dal Vescovo Eucarpo.

Ricco il programma dei festeggiamenti organizzati dal rettore mons. Angelo Oteri, in collaborazione con la Compagnia di San Placido e l'Associazione Aura. Il calendario degli appuntamenti vedrà iniziative religiose e socio-culturali. Si inizia domani, martedì 31 luglio alle 19 dalla chiesa del Sacro Cuore di Via Felice Bisazza, ove si conserva il millenario ulivo di San Placido, da dove inizierà un itinerario turistico-religioso che attraverserà la città per raggiungere la chiesa di San Giovanni di Malta.

Da mercoledì 1 a venerdì 3 Agosto si terrà il consueto Triduo con alle 18.00 il Santo Rosario e alle 18.30 preghiere a San Placido e Santa Messa. Il primo giorno presenzierà padre Alessandro De Gregorio parroco di Giampilieri, Molino ed Altolia, il secondo giorno vedrà la presenza di padre Lino Grillo parroco di Santo Stefano Briga e Santo Stefano Medio ed infine l'ultimo giorno padre Giuseppe Catalano parroco di San Giuliano. Sabato 4 Agosto, Solennità del Ritrovamento, alle 11.00 si terrà la Santa Messa nella seicentesca Cappella della Reliquie ed al termine della funzione Supplica ai Santi Martiri e traslazione dei busti reliquari dei quattro fratelli all'altare maggiore. Nel pomeriggio alle 18.30 solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da padre Claudio Marino, Superiore dell'Istituto “Cristo Re” dei Padri Rogazionisti.

Alla celebrazione interverranno, oltre alle autorità civili e militari, anche pellegrini provenienti da Biancavilla (Ct), Castel di Lucio (Me), Olevano Romano (Rm), Poggio Imperiale (Fg), San Martino delle Scale (Pa) e Viagrande (Ct). I canti liturgici saranno eseguiti dalla corale Santa Maria dei Miracoli, diretta dal Mastro Giacomo Arena. Al termine della concelebrazione i busti reliquari d'argento, risalenti al 1624, verranno portati in processione nella storica cappella che li custodirà per tutto l'anno.

Le iniziative religiose si concluderanno l'indomani, domenica 5 Agosto, con la Giornata di Ringraziamento, che vedrà dalle 9.30 alle 17.30 l'adorazione eucaristica continuativa e alle 18.00 Vespri e Santa Messa. A corollario varie iniziative socio - culturali come mercoledì 1 Agosto alle 20.00 presentazione del calendario 2019 “San Placido nell'Arte”, venerdì 3 Agosto, sempre alle 20.00, concerto “Serata San Placido” offerto dal Conservatorio Musicale “Arcangelo Corelli” e da TodoModoTv, a seguire apertura straordinaria del Museo del Tesoro di San Placido. Infine sabato 4 Agosto a partire dalle 20.30 “Focaccia solidale”, degustazione di focaccia messinese, le cui offerte ricavate saranno devolute in beneficenza. Nei giorni dei festeggiamenti sarà distribuita l'acqua che dal 4 Agosto 1588, al ritrovamento delle reliquie, scaturisce dal sottosuolo della chiesa.