Chiusa dal 24 marzo la via che dallo svincolo A 18 conduce a Taormina. Come raggiungere il centro - Tempostretto

Lavori di disgaggio del costone roccioso in via Garipoli necessari per tutelare la pubblica incolumità

TAORMINA – Via Garipoli, la strada che dal casello della A-18 conduce al centro di Taormina, sarà chiusa al traffico veicolare in tutti e due i sensi di marcia dalle 6 del prossimo venerdì, 24 marzo. E’ l’effetto dell’ordinanza sindacale numero 9 del 16 marzo scorso, adottata a tutela della pubblica incolumità. Il sindaco, Mario Bolognari, parla di un “disagio, necessario per la sicurezza delle persone e delle cose, che durerà fino all’ultimazione dei lavori di disgaggio del costone roccioso che si trova sulla via Garipoli, previsti in sette-dieci giorni. Ci scusiamo per il disagio e confidiamo nella collaborazione degli utenti”. Per raggiungere il centro città bisogna percorrere la Statale 114 fino al Capo Taormina e proseguire lungo la via Pirandello. Per le sole auto sarà disponibile un bypass percorribile solo a salire. Tutti i mezzi per raggiungere il casello dovranno scendere o dalla via Pirandello o dalla via Crocifisso-Villagonia.