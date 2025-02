Chiusura della ss113, Atm modifica le linee 32 e 33 bis

Una comunicazione dell'azienda trasporti di Messina in seguito alla novità di ieri

MESSINA – In seguito alla chiusura di 30 giorni disposta dall’Anas del tratto di strada statale 113 compreso tra Ponte Mella e il bivio di contrada Corridore a San Saba, Atm fa alcune variazioni alle linee 32 e 33 bis.

Comunica l’azienda trasporti: “La linea 32, che normalmente fa capolinea a Pontegallo attraversando tutta la S.S.113, limiterà il capolinea a Spartà e avrà nuovi orari provvisori. Per quanto riguarda la linea 33 bis, l’azienda sarà obbligata a far transitare gli autobus via A20 anche con l’unica corsa del mattino, che fino a prima dell’interruzione veniva espletata via S. S.113. Ci scusiamo per gli eventuali disagi all’utenza, non dipendenti dalla propria volontà. Per i dettagli dei nuovi orari è possibile consultare il nostro sito,

