Chiusura A20 Rometta – Milazzo, come cambia la viabilità sulle strade interne

Divieto di sosta in alcuni tratti della via Nazionale, a Rometta, disagi anche in corso Francesco Saija

ROMETTA – Sono giornate particolarmente complicate per gli automobilisti della fascia tirrenica. A causa della chiusura del tratto autostradale compreso tra Rometta e Milazzo, infatti, si sono create lunghe code in diversi punti della via Nazionale.

Divieto di sosta sulla Nazionale di Rometta

Una problematica che ha spinto il sindaco di Rometta, Nino Cirino, a disporre il momentaneo divieto di sosta in alcuni tratti della via Nazionale così da garantire la viabilità. È stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Nazionale di Rometta Marea dall’1 di notte del 17 febbraio a mezzanotte del 21 febbraio, nei tratti compresi tra il civico 145 ed il civico 159, tra il civico 330 ed il civico 330 F, e tra il civico 538 ed il civico 584.

Intanto anche i lavori eseguiti dall’Enel presso il corso Francesco Saija (nelle foto scattate oggi), parallelo alla via Nazionale, generano ulteriori criticità alla viabilità intensificando il traffico in questi giorni.