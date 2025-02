Rometta, code di auto e tir all’uscita autostradale: traffico in aumento

La chiusura del tratto tra Rometta e Milazzo convoglia il flusso veicolare sulla strada statale 113

ROMETTA – Com’era prevedibile vista la chiusura del tratto autostradale tra Rometta e Milazzo, le code di auto e mezzi pesanti non si sono fatte attendere. A metà pomeriggio di oggi, 17 febbraio, una lunga fila di vetture si è creata all’uscita autostradale di Rometta, direzione Palermo, con i mezzi incolonnati obbligatoriamente vista la chiusura e un’attesa che va aumentando. Una situazione, quella delle code, che potrebbe protrarsi o riproporsi anche nei prossimi giorni vista la chiusura fino a giovedì. Poi, venerdì, sarà chiuso il tratto in direzione opposta. Sarà una settimana non semplice per gli automobilisti.