Da oggi autostrada chiusa per 4 giorni tra Rometta e Milazzo

Venerdì 21, invece, chiusura in direzione opposta

E’ scattata stanotte la chiusura tra Rometta e Milazzo, sull’autostrada Messina – Palermo. Lo ha deciso una riunione in Prefettura del Comitato operativo viabilità per consentire il varo del nuovo cavalcavia di Spadafora.

La chiusura durerà quattro giorni interi, da lunedì a giovedì.

Per l’intera giornata di venerdì 21 febbraio, invece, l’autostrada sarà chiusa in direzione opposta, quindi da Milazzo a Rometta, dall’una di notte fino alle 24.

Quindi per quattro giorni in direzione Milazzo e per un giorno in direzione Rometta tutto il traffico sarà deviato sulla strada statale 113. E sulla strada interna da corso Francesco Saija verso ovest e viceversa.

