Cibo tipico siciliano ma veniva dall'estero, denunciato il titolare di un'azienda - Tempostretto

L'Ufficio delle Dogane di Messina ha scoperto un'azienda della provincia di Messina che importava alimenti da fuori Europa e li vendeva come tipici locali

Importava rilevanti quantità di alimenti di origine extraeuropea, i quali venivano poi miscelati con lotti più piccoli di prodotti simili, realizzati nei propri stabilimenti in provincia di Messina. La miscela ottenuta – che secondo la normativa di settore era da considerare come di origine extra Ue – veniva poi immessa sul mercato internazionale con l’etichetta di “origine italiana”.

L’Ufficio delle Dogane di Messina ha effettuato una serie di controlli e ha segnalato all’Autorità giudiziaria il titolare di una delle aziende del settore agroalimentare in provincia di Messina. Sono state sottoposte a verifica le imprese che svolgono attività di produzione e lavorazione di “prodotti tipici” italiani e siciliani e dai controlli svolti è emerso che in alcuni casi venivano acquistati dall’estero ingenti quantitativi di merci simili a quelle commercializzate come prodotti tipici italiani e siciliani.

L’origine dei prodotti

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Messina, oltre ad accertare i profili fiscali, hanno infatti controllato il rispetto della normativa sul Made in Italy e l’esatta indicazione dell’origine dei prodotti commercializzati da queste imprese, analizzando con cura i processi di lavorazione e la tracciabilità delle merci e delle materie prime. Queste attività consentono di prevenire e reprimere eventuali frodi fiscali, proteggendo gli operatori ed i consumatori che vogliono acquistare autentici prodotti italiani e tutelando conseguentemente le eccellenze del comparto agro-alimentare italiano e siciliano.