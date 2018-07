Il Giro d'Austria parla messinese. La settima tappa è di Antonio Nibali

Antonio Nibali trionfa in Austria. Il fratello di Vincenzo, quest’anno presente anche al Giro d’Italia come gregario di Domenico Pozzovivo mentre lo scorso anno aveva supportato il capitano della Bahrain - Merdia alla Vuelta di Spagna, fa sua la settimana frazione da Waidhofen/Ybbs a Sonntagberg, percorso lungo 129 chilometri e con un finale in salita.

Il giovane messinese, nel 2016 al secondo anno da professionista e settimo una tappa del Tour of Japan concluso poi in undicesima posizione, ha preceduto sul tragurado il polacco Pawel Cieslik di 3" e il russo Artem Nych, staccato di 15. Anche il fratello dello squalo dello Stretto, che crede nel podio al Tour de France, è in grande forma e ci son voluti quattro scatti per liberarsi di un tenace Pawel Cieslik, portacolori della CCC Sprandi Polkowice.

Vincenzo Nibali, avvertito al Tour della vittoria del fratello, ha affermato: "mi veniva da ridere, perché quasi non ci credevo. Poi, mi hanno spiegato che ha vinto per distacco, dimostrando di essere in condizione, dopo avere concluso il Giro d'Italia. Questa notizia mi rende immensamente felice".