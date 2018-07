Tour de France. Vittoria e maglia a Sagan. Nibali migliore dei big

Doppio colpo di Sagan al Tour de France. Il portacolori della Bora vince la seconda frazione con arrivo a La Roche su Yon e fa sua la maglia gialla grazie al discorso abbuoni. Tra i big Nibali si conferma il migliore nella classifica generale. La terza tappa della corsa in giallo, in programma domani, prevede una cronometro e lo scenario in classifica cambierà ancora.

La frazione odierna dunque non ha regalato particolari scossoni tra gli uomini che lottano per la maglia gialla a Parigi e dunque lo Squalo conserva 51” su Chris Froome e 1’15” su Nairo Quintana che ha guadagnato ieri nella pazza apertura in Vandea. Anche oggi non sono mancate le cadute e ad aprire la danza degli scivoloni è stao lo spagnolo Luis Leon Sanchez.

A poco più di 30 km dal traguardo, è Adam Yates ad andare giù per la seconda volta in due tappe seguito più tardi da Silvan Dillier. Il primo a salire in ammiraglia invece è stato Tsgabu Grmay, costretto all’abbandono da forti dolori addominali.

Domani come detto è tempo di cronometro. Sarà il primo momento decisivo per le sorti della classifica generale, con i primi distacchi rilevanti tra i grandi ciclisti della corsa a tappe. Due i rilevamenti cronometrici intermedi: Saint-Andrè-de-la-Marche (presso la località di Sèvremoine) al tredicesimo chilometro e il Cote de la Seguiniere, a 9km dal traguardo.

Nibali parte con un grande vantaggio che si spera possa conservare anche se, le reali condizioni di coloro che son caduti ieri, tra cui Froome, non siconosco realmente. Sarà dunqu il cronometro a scandire il tempo sperando che lo squalo dello Stretto, il cui obbiettivo è il podio, non perda molto terreno visto chenon è specialità sua.