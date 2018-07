Tour de France. Vittoria e maglia a Thomas. Nibali perde da Froome

L'undicesima tappa del Tour de France misura 108,5 km e porta il gruppo da Albertville a La Rosiere. Dopo la noia della prima tappa alpina, la seconda invece infiamma gli appassionati del ciclismo. E' il gallese Thomas a dominare facendo sua la tappa e conquistando, grazie anche agli abbuoni, la maglia gialla di leader.

La Sky si rivela ancora una volta formazione tosta. Froome infatti arriva terzo dopo i continui attacchi del compagno di squadra che fanno fuori avversari del calibro di Uran, Fuglsang e Yates. Anche Domoulin, secondo al traguardo, guadagna sui rispettivi rivali. In giornata poco positiva Vincenzo Nibali. Il capitano della Bahrain - Meridasoffre i continui scatti deglòi uomini Sky, preferisce salire di passo e insieme a Quintana, Roglic e Bardet perde circa un minuto dal vincitore di tappa.

Come successo ieri il ritmo imposto dalla Sky non ha permesso a nessuno dei big di attaccare così come spiegato dallo stesso Nibali altraguardo della tappa svoltasi nella giornata di ieri. Per il siciliano, la cui ambizione è il podio, tuttavia le speranze non sono ancora perse. In classifica generale si trova quarto a 2' 14" dal leader.

Domani si sale ancora. In programma una delle tappe più dure con l'arrivo sull' Alpe d’Huez. La prima asperità sarà il Col de la Madeleine, poi il breve strappo di Lacets e un’altra salita infinita, il Col de la Croix de Fer. In chiusura l’Alpe D’Huez e proprio in questa tappa potrebbero fioccare distacchi importanti. Chi ne ha di più in salita dovrà necessariamente attaccare. Sarà la resa dei conti.