Ciclone Harry, la Prefettura di Messina coordina i soccorsi

Riunione per monitorare mareggiate e danni sulla costa ionica

MESSINA – Proseguono ininterrottamente le attività del Centro Coordinamento Soccorsi attivato, nella giornata di ieri, dalla Prefettura di Messina per organizzare e coordinare il sistema di risposta emergenziale alle avverse condizioni meteo che stanno interessando il territorio della provincia con l’arrivo del ciclone Harry.

Nella mattinata la prefetta di Messina, Cosima Di Stani, ha presieduto un’ulteriore riunione di aggiornamento sulla situazione attuale, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, dei comandanti delle Capitanerie di Porto di Messina e Milazzo, dei rappresentanti del Dipartimento regionale di Protezione Civile e della Città Metropolitana, parallelamente a costanti interlocuzioni tenutesi, sia nella nottata che nelle prime ore della mattina, con i Sindaci dei Comuni dell’area metropolitana, con particolare riguardo alla fascia ionica maggiormente interessata alle esposte criticità metereologiche, consistenti in abbondanti precipitazioni, forti venti di burrasca e mareggiate.

Interventi e salvataggi sul territorio

Si è appurato che, pur a fronte di taluni accadimenti, il costante monitoraggio posto in essere da tutte le forze di polizia, enti e, soprattutto, le misure preventive adottate, tra cui quelle speditive di informazione e richiamo all’auto-responsabilità della cittadinanza, hanno consentito sino ad ora di limitare i disagi.

Nondimeno, oltre alle iniziative precauzionali, si è provveduto a coordinare gli interventi resisi necessari a seguito dell’occorso di alcuni eventi problematici, quali, ad esempio, il crollo di una parte del manto stradale lungo il litorale nel Comune di Santa Teresa di Riva, che, pur interdetto al traffico veicolare, è stato interessato dal passaggio incauto di un’autovettura, il cui conducente è stato tratto in salvo fortunatamente illeso dagli operatori deputati alle operazioni di soccorso.

Al riguardo, la prefetta ha inteso, nuovamente, richiamare l’attenzione di tutti i partecipanti sulla necessità di evidenziare alla popolazione l’osservanza del principio di autoprotezione che, con le dovute cautele, consente ai cittadini di mitigare i rischi e le conseguenze dovuti alle condizioni meteo avverse.

Viabilità, trasporti e servizi essenziali

Nella stessa direzione, viene costantemente monitorato il Torrente d’Agrò, che scorre sotto la passerella il cui transito era stato già interdetto nella giornata di ieri.

Sul fronte della viabilità provinciale e autostradale, inoltre, le forze dell’ordine e le squadre del Cas stanno effettuando continui servizi di vigilanza dinamica, per verificare le condizioni di sicurezza delle varie arterie, così come le squadre dell’Enel, pur a fronte delle numerosissime segnalazioni di interruzione di fornitura di energia elettrica, dovuta a condutture o pali divelti per le considerevoli raffiche di vento, stanno effettuando con le loro unità le operazioni di ripristino dei servizi.

I collegamenti marittimi lungo lo Stretto di Messina sono allo stato garantiti, seppur fruendo solo della rada San Francesco; mentre restano interrotti per tutto la giornata odierna i collegamenti con le Isole Eolie.

Si sono, poi, registrati ordinari eventi di natura statica – crollo insegne, pali e cornicioni –, che, a parte comportare, come detto, dei disservizi in ambito di fornitura elettrica e telefonica, non hanno cagionato danni a persone e sui quali le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per la messa in sicurezza.

Monitoraggio della costa e prossimi aggiornamenti

Resta altissima l’attenzione su tutti i Comuni della costa jonica, a causa delle forti mareggiate. Particolarmente, i Comuni rivieraschi di Letojanni, Giardini Naxos e Taormina hanno segnalato già importanti danni ai litorali, mitigati da dune di protezione realizzate preventivamente.

La prefetta ha, quindi, partecipato ad una riunione con l’Unità di Crisi del Dipartimento Nazionale della Protezione civile, attiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fornendo un resoconto delle criticità e condividendo le aggiornate previsioni meteo che, pure per le prossime ore, indicano ancora dei fenomeni cui prestare particolare attenzione e che consigliano, ulteriormente, alla cittadinanza della provincia di limitare gli spostamenti solo a quelli necessari.

Il Centro Coordinamento Soccorsi, pertanto, continuerà ad operare in presenza presso questa Prefettura per seguire, con la massima attenzione e in sinergica collaborazione interistituzionale, l’evolversi della situazione.

In tal senso, oltre alle costanti attività di monitoraggio e coordinamento, è già stata fissata per il primo pomeriggio una riunione, presieduta dalla prefetta, con i sindaci della provincia per procedere ad una disamina congiunta e aggiornata del quadro situazionale del comprensorio metropolitano.

