 Ciclone Harry sulla zona ionica, crolli di piazze a Taormina e Santa Teresa di Riva

Redazione

martedì 20 Gennaio 2026 - 13:22

Effetto delle forti mareggiate: dal muro di contenimento di piazza D'Acquisto a Mazzeo alla piazzetta Galassiopea il cedimento per la forza delle onde

“Purtroppo è crollato il muro a protezione di piazza Salvo D’Acquisto a Mazzeo, frazione di Taormina (nella foto in basso, n.d.r.). Ora la situazione è diventata grave. Siamo in contatto con i funzionari della Prefettura di Messina per eventuale evacuazione dei residenti se la situazione tenderà a peggiorare. Ribadiamo l’invito a non uscire di casa”. Così il sindaco Cateno De Luca ha annunciato il crollo. Un altro effetto del maltempo e del ciclone Harry che sta mettendo a dura prova la zona ionica di Messina.

A Santa Teresa di Riva, invece, dopo la voragine stamattina sul lungomare e l’ambulanza travolta dalle onde, è crollata una parte della piazza sulla quale domina la scultura Galassiopea (foto in evidenza). Risulta compromesso pure il muro di contenimento della struttura e fatto cedere il terrapieno.

Inoltre, a seguito delle condizioni meteo avverse che hanno portato all’esondazione del fiume Agrò, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 114 “Orientale Sicula”, dal km 35,500 al km 35,400 a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina. Il traffico è deviato in loco.

